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03 Eylül 2022 Cumartesi 23:08:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 23:08:00

Tanzanya'da feci kaza: 5 ölü, 54 yaralı

Kaynak: İHA

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Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Etiketler : Tanzanya Shinyanga bölgesi feci kaza
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