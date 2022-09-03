Tanzanya'da feci kaza: 5 ölü, 54 yaralı
Kaynak: İHA
Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.
Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.
Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.