Tanzanya ile BM arasında kritik anlaşma!

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24 Mart 2022 Perşembe 15:50:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 15:50:00

Tanzanya ile BM, kalkınma alanında 5 yıllık anlaşma imzaladı

Kaynak: AA

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Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ile Birleşmiş Milletlerin (BM) kalkınma alanında 5 yıllık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Başkent Dodoma'da düzenlenen imza törenine, Tanzanya Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri Emmanuel Tutuba ve BM'nin Tanzanya Koordinatörü Zlatan Milisic katıldı.

İmzalanan anlaşmayla Tanzanya ile BM arasında 5 yıl boyunca kalkınma alanında iş birliği yapılması kararı alındı.

Anlaşmanın kalkınma alanında 5 yıllık çalışmalara yön vereceğini belirten Tutuba, bunun Tanzanya için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tutuba, anlaşma ile ülkedeki kadınların desteklenmesi, ülke ekonomisinin dönüştürülmesi, ulusal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesinin amaçlandığı bilgisini paylaştı.

İş birliğinin 2027'ye kadar süreceği, anlaşma ile Tanzanya'nın kalkınmasının yanı sıra ülkedeki BM sisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Etiketler : Başkent Dodoma Tutuba Tanzanya ile BM
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