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23 Şubat 2024 Cuma 22:07:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 22:07:00

Tansiyon yükseliyor: Almanya'dan Kızıldeniz'e asker gönderilmesini onay

Kaynak: AA

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Almanya'da Federal Meclis Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonuna Alman askerlerinin gönderilmesine onay verdi.

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), "Aspides" misyonuna destek amacıyla Alman askerlerinin Kızıldeniz'e gönderilmesi yetkisi veren tezkereyi onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada 538 milletvekili tezkereye onay verirken, 31 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili de çekimser kaldı.

Daha önce Bakanlar Kurulunda kabul edilen tezkereye göre Almanya, misyona bir fırkateyn ve 700 kadar asker ile katkı sağlayacak.

MİSYON 19 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu 19 Şubat'ta başlamıştı.

AB Konseyinden 19 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, "Aspides" misyonu yalnızca savunma amaçlı olacak.

Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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Etiketler : ab kızıldeniz askeri misyon almanya yemen husiler
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