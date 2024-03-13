VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor"
Tansiyon düşmüyor: ABD ve İngiliz uçakları o havalimanını art arda bombaladı!
Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi
Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
"'Kent Uzlaşısı' diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil"
13 Mart 2024 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 18:11:00

Tansiyon düşmüyor: ABD ve İngiliz uçakları o havalimanını art arda bombaladı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan havalimanını 3 saldırı ile hedef aldığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlanan habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Hudeyde Havalimanı'na 3 bombardıman gerçekleştirdi.

Haberde saldırıların neden olduğu kayıplara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da konuya dair açıklama yapılmadı.

Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentindeki havalimanı 3 kilometrelik bir piste sahip. Ülkede Yemen hükümeti ile Husiler arasında patlak veren iç savaştan önce iç ve dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapan havalimanı halihazırda hizmet vermiyor.

Husiler, 11 Mart'ta ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine 13 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Sahil kenti Hudeyde, bir havalimanı ve önemli 3 limana ev sahipliği yaptığı için Yemen'deki önemli şehirler arasında yer alıyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd ingiltere yemen hudeyde saldırı
60 günde devrialem

60 günde devrialem
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX