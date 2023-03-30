Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı

Çatışmaların sürdüğü Donetsk, Luhansk, Harkiv, Herson ile Zaporijya bölgelerindeki cephe hatlarında görev yapan Ukrayna ordusuna bağlı tank birliklerinin sürekli savaşa hazır olmasına büyük önem veriliyor.

Ukrayna'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta çatışmaların yaşandığı çeşitli noktalarda konuşlanan tank birlikleri, savaş faaliyetlerine katılmadıkları günlerde yoğun eğitimden geçiriliyor.

İki ordu tarafından savaş uçağı, helikopter, topçu sistemleri, havan topu gibi ağır silahlarla ateş açılan bölgelerde, tankların aktif ve oldukça etkili şekilde kullanılması öncelikli konulardan birini oluşturuyor.

Son dönemde Batı ülkelerinden tank desteği artan Ukrayna ordusuna bağlı çeşitli tugayların emri altındaki tank birlikleri, cephenin çeşitli yerlerinde yoğun savaş faaliyetleri sürdürerek piyadelerin yürüttüğü operasyonları destekliyor.

Kış mevsimin ardından ülke genelinde devam eden yağışlı ve soğuk hava şartları nedeniyle çamura dönüşen alanlarda savaş faaliyetlerinin sürdürülmesinde paletli araçların önemi daha da artıyor.

Cephe hattının büyük kısmında oluşan derin çamur nedeniyle yalnızca tank, paletli zırhlı araçlar ile personel taşıyıcıları ve arazi araçları sayesinde ordunun hareket etmesi mümkün olabiliyor.

Her mevsimde, çeşitli arazi şartları altında atışların yapılması ve görevin başarılı şekilde yerine getirilmesi için Ukrayna tank birlikleri sık sık tatbikatlara katılıyor.

ZAPORİJYA CEPHESİNDEKİ TANK ATIŞ EĞİTİMİ



Zaporijya cephesine yakın bir noktada bulunan özel poligonda düzenlenen tank atış tatbikatını görüntülendi.

Savaş eğitimi kapsamında, cephedeki patlama seslerinin de duyulduğu alana getirilen bir tugaya bağlı tankların katılımıyla taarruz görevi icra edildi.

Oldukça derin çamurun olduğu alanda yüksek hızla hareket eden tanklardan atışlar yapılırken tankların üzerine monte edilen makineli tüfeklerle de hedefler vuruldu.

"İskra" kod adını kullanan bir tank bölüğü komutanı, eğitim programının ardından AA muhabirine cephedeki savaş faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çatışmaların yaşandığı çeşitli bölgelerde aylardır görevde bulunduğunu kaydeden İskra, "Yakında bir yılım tamamlanacak. Ülkemin topraklarını korumak için cephedeyim." dedi.

Tankın güçlü, etkili ve savaş için son derece önemli bir araç olduğunu dile getiren İskra, şu ifadeleri kullandı:

"Cephede arazideki çatışmalarda tankın önemli bir rolü var. Onun görevlerinden biri piyadeleri desteklemesi. Ayrıca, 10 kilometreye kadar atış yapabildiğimiz için tank bir topçu sistemi gibidir. Tank evrensel bir silahtır."

Çatışmalarda olmadıkları zaman ise tank kullanma yeteneklerini artırmaya çalıştıklarını belirten İskra, şöyle devam etti:

"Ön cephede görev yaptığımız zaman savaş faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Cephede olmadığımız zaman ise sık sık eğitimden geçiyoruz. Bizim işimiz böyle. Boş bir vaktimiz yok."