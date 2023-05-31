VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz
İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti
AK Parti'den "yeni anayasa" mesajı
Kayseri'de tüzel kişilik kazanan sera OSB'de yıllık 35 bin ton ürün yetiştirilecek
"TANAP ve TAP genişletilmeli"
31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31:00

"TANAP ve TAP genişletilmeli"

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını belirterek, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir." dedi.

Aliyev, 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.

Etkinlikte konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın 1990'lı yıllardan itibaren uyguladığı petrol ve doğal gaz politikalarına değinerek, "Başarılı sürdürülebilir kalkınma hamlemiz ve enerji politikalarımız sayesinde siyasi bağımsızlık elde ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Batılı ortaklarımızın katkılarıyla Avrasya'nın enerji haritasını değiştiren bir ağ kurduk. Azerbaycan, hem üretici, hem transit hem tüketici olarak kendini daha çok güvende hissediyor. Enerji güvenliği bugün ulusal güvenliğe eşdeğerdir." dedi.

Avrupa ile enerji alanındaki ilişkilere de değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Petrol boruları inşa ettik, gaz altyapısını inşa ettik. Tarihi başarı elde ettik. Enerji güvenliği sadece güzergahların çeşitlendirilmesi değil, kaynakların da çeşitlendirilmesidir. Enerji güvenliğini güçlendirmek için ortaklarımızla bir ekip halinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği liderlerinin Azerbaycan'ı 'güvenilir ortak' ve 'Pan Avrupa gaz tedarikçisi' şeklinde nitelendirmesinden gurur duyuyoruz. 2027'ye kadar Avrupa pazarına gaz ihracatını 2 kat artırmayı planlıyoruz. Bu tamamen gerçekçidir. Avrupa'ya 2022'de 8 milyar metreküp, 2023'te 12 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda bu rakam 2027'de en az 20 milyar metreküpe ulaşacak."

Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan gibi ülkelerin de Azerbaycan'dan gaz aldıklarını ve alacaklarını dile getiren Aliyev, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir. Avrupa'da ara bağlantıların (Interconnector) sayısı artırılmalı, tüm bu işler koordineli şekilde yürütülmelidir. Çünkü biz üreteceğimiz gazı nereye satacağımızı bilmeliyiz." diye konuştu.

Etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Bakü Enerji Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e gönderdikleri mesajlar da okundu.

TPAO standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını da ziyaret ederek, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.

TPAO'nun da sponsorları arasında bulunduğu Bakü Enerji Haftası kapsamındaki fuarlara 37 ülkeden 326 şirket katılıyor.

28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, 2 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

Etiketler : Aliyev TPAO Yönetim Kurulu Melih Han Bilgin ABD Başkanı Joe Bide
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Küslük bitti

Küslük bitti
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Tan ikiledi

Tan ikiledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX