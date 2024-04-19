VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakan Koca: Yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarda sunulacak
Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
Taliban yönetimine suikast! Muhammed Ömer Can Ahundzade öldürüldü
Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
19 Nisan 2024 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 18:35:00

Taliban yönetimine suikast! Muhammed Ömer Can Ahundzade öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ömer Can Ahundzade, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarından Muhammed Ömer Can Ahundzade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Mücahid, Taliban yönetiminin Denetim Heyeti Üyesi ve Kandahar vilayetindeki bir medresede müderrislik yapan Muhammed Ömer Can Ahundzade'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında saldırıyı kınayarak suikast ile ilgili "büyük suç" ifadesini kullandı.

Ahundzade'nin ölümü nedeniyle üzüntü duyduklarını kaydeden Mücahid, ölümün ne zaman, nerede ve hangi sebeple gerçekleştiği hakkında detay paylaşmadı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Afgan basını, Muhammed Ömer Can Ahundzade'nin Ramazan Bayramı nedeniyle ailesini ziyaret için gittiği Pakistan'ın Kueta şehrinde dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

Ahundzade'nin Taliban yönetiminin Lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin danışmanı olduğu ifade edildi.

Etiketler : Muhammed Ömer Can Ahundzade Taliban lideri suikast
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX