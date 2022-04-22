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22 Nisan 2022 Cuma 22:22:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 22:22:00

Taliban TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak

Kaynak: AA

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Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklamaya hazırlanıyor.

Afganistan'da geçici hükümetin sözcüsünün yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına TikTok ve PUBG'nin yasaklanması için talimat gönderildiğini söyledi.

Karara gerekçe olarak "bu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesini" gösteren Samangani, kararın hükümetin kabine toplantısında alındığını belirtti.

PUBG oyununun eski hükümette de yasaklanması gündeme gelmişti.

9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR

TikTok, Afganistan gençleri arasında çok popüler ve eğlence kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.

DataReportal'ın ocak ayında yayımladığı verilere göre, yaklaşık 39 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla kişi internet kullanıyor.

Etiketler : Afganistan TikTok PUBG oyunu
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