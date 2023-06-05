Taliban, savaş suçlarının araştırılmasına yeşil ışık yaktı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Sydney merkezli SBS News'e yaptığı açıklamada, savaş suçlarının araştırılması için Avustralyalı yetkililerin ülkeye gelebileceklerini söyledi.

Mücahid, soruşturmanın nasıl yapılacağına ve kimlerin savaş suçunun araştırılacağına ilişkin kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Soruşturmanın dürüst şekilde yapılacağına yönelik güven duymaları halinde Avustralyalı yetkililere ülkeye giriş izni verebileceklerini ve her türlü kolaylığı sağlayabileceklerini belirten Mücahid, "Anlaşırsak diplomatik kanalların dahil edilmesinin ardından güvenliği tamamen sağlarız. Bu konuda sorun yok." diye konuştu.

BEN ROBERTS-SMİTH DAVASI



Avustralyalı eski asker Ben Roberts-Smith, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti. Mahkemede 6 cinayet işlediği iddia edilen Roberts-Smith'in 4 cinayet işlediğine hükmedilmişti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) de daha önce Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporu kamuoyuna açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, işlenen suçlar nedeniyle Afgan halkından özür dilemiş, suça karışan Özel Kuvvetler birliklerindeki tüm askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirmişti.