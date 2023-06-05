VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçının hakemi belli oldu
Kaçakçılara göz açtırılmıyor: Şırnak'ta 52 gözaltı
İran'dan, Suudi Arabistan adımı: Riyad Büyükelçiliği açılıyor
Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
BM'den soruşturma talebi
05 Haziran 2023 Pazartesi 18:56:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 18:56:00

Taliban, savaş suçlarının araştırılmasına yeşil ışık yaktı

ABONE OL

Taliban, ABD işgali boyunca Avustralyalı yetkililere askerlerinin işlediği savaş suçlarını araştırmaları amacıyla Afganistan'da incelemelerde bulunmaları için izin verebileceklerini duyurdu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Sydney merkezli SBS News'e yaptığı açıklamada, savaş suçlarının araştırılması için Avustralyalı yetkililerin ülkeye gelebileceklerini söyledi.

Mücahid, soruşturmanın nasıl yapılacağına ve kimlerin savaş suçunun araştırılacağına ilişkin kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Soruşturmanın dürüst şekilde yapılacağına yönelik güven duymaları halinde Avustralyalı yetkililere ülkeye giriş izni verebileceklerini ve her türlü kolaylığı sağlayabileceklerini belirten Mücahid, "Anlaşırsak diplomatik kanalların dahil edilmesinin ardından güvenliği tamamen sağlarız. Bu konuda sorun yok." diye konuştu.

BEN ROBERTS-SMİTH DAVASI

Avustralyalı eski asker Ben Roberts-Smith, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti. Mahkemede 6 cinayet işlediği iddia edilen Roberts-Smith'in 4 cinayet işlediğine hükmedilmişti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) de daha önce Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporu kamuoyuna açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, işlenen suçlar nedeniyle Afgan halkından özür dilemiş, suça karışan Özel Kuvvetler birliklerindeki tüm askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirmişti.

Etiketler : avustralya taliban afganistan
Serdar Gökalp: Yayıncılık bu kadar basit olmamalı

Serdar Gökalp: Yayıncılık bu kadar basit olmamalı
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Herkes işini yaparsa kopya biter

Herkes işini yaparsa kopya biter
Üç ay Ayvalık'ta

Üç ay Ayvalık'ta
Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum
Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı

Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX