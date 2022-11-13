Türkiye modeline geçtiler

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13 Kasım 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 15:00:00

Azerbaycan Türkiye'nin koruyucu aile sistemini örnek alıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'deki koruyucu aile modelinin Azerbaycan'da da uygulanması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Azerbaycanlı 60 meslek elemanına eğitim verildi. Sertifika alan Azerbaycanlı 60 meslek elemanı, koruyucu ailelikle ilgili Azerbaycan'da hizmet verecek ilk personel olacak.

Bakanlık açıklamasına göre, Azerbaycanlı yetkililerin talebi üzerine Türkiye'deki koruyucu ailelik hizmet modelinin Azerbaycan'da da uygulanması amacıyla işbirliği yapılıyor.

Ortak çalışma kapsamında geçen yıl Azerbaycan'dan bir heyet İstanbul ve Ankara'da koruyucu aile birimleriyle koruyucu ailelere ziyaretler gerçekleştirerek, burada büyüyen gençlerle görüştü. Azerbaycanlılara ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle ilgili de bilgi verildi.

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İki ülke arasında oluşturulan çalışma planı kapsamında 12-21 Ekim'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları Azerbaycan'da çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlık uzmanları Azerbaycan'da hizmet veren çocuk kuruluşlarını ve yürütülen hizmetleri inceledi.

Uzmanlar, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan 60 meslek elemanına "Türkiye'de yürütülen koruyucu aile hizmetinin uygulama esasları, Çocukların korunma altına alınma süreçleri, Koruyucu aile modelleri, Koruyucu ailelere yönelik yapılan ödemeler, Koruyucu aile eğitimleri ve sosyal-ekonomik destek hizmetinin uygulama esasları" konularında eğitim verdi.

Sertifika alan Azerbaycanlı 60 meslek elemanı, koruyucu ailelikle ilgili Azerbaycan'da hizmet verecek ilk personel olacak.

Azerbaycan'da bu alanda görev yapacak personele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının danışmanlık hizmetleri devam edecek.

Azerbaycan'da koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik iki ülke arasında işbirliğinin sürmesi planlanıyor.

Etiketler : Azerbaycan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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