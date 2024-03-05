Talabani: PKK düşmanımız değil

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'yi "İkinci Kandil" haline getirmeye çalışan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) başkanı Bafel Talabani, Türkiye'nin 'DSG ve PKK'yla aranıza mesafe koyun' uyarılarına rağmen terör örgütünün lider kadrolarını korumaya devam ediyor. MİT'in ardı ardına Süleymaniye'de PKK'nın lider yapılanmasındaki isimleri etkisiz hale getirirken, dün Bağdat'ta Rafideyn Forumu'nda konuşan Bafel Talabani, "PKK bizim düşmanımız değil. Türkiye istihbaratını gözden geçirmeli" dedi. Talabani ayrıca ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ABD güçlerinin Irak'ta kalması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Süleymaniye'de bir hastanesi olduğu ve PKK'ya lojistik destek sağlandığına dair istihbarat bilgisi olduğunu açıklamıştı.