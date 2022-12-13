Tahran'daki göstericilerden 400'ü hakkında mahkumiyet kararı çıktı
Kaynak: AA
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler kapsamında başkent Tahran'da gözaltına alınanlardan 400'ü hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.
Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ila 10 yıl, 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkum edildi." dedi.
Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.
Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.
MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.
- İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
- İtalya: Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı
- ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
- Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
- İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı
- Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor