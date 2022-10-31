Türkiye, Ukrayna ve BM anlaştı

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31 Ekim 2022 Pazartesi 08:41:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 08:41:00

Tahıl koridoru anlaşmasında yeni gelişme! BM duyurdu: Türkiye ve Ukrayna anlaştı

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Son dakika haberi: Rusya'nın askıya aldığı 'tahıl koridoru' anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'den yeni bir açıklama geldi. BM, Türkiye ve Ukrayna'nın 14 geminin hareketi üzerinde anlaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmış, nitekim anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıkmıştı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" TEPKİSİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi. Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Türkiye devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamasında "Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir" denildi.

BM, TÜRKİYE VE UKRAYNA HAREKET PLANI İÇİN ANLAŞTI

BM; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

Etiketler : Birleşmiş Milletler ukrayna türkiye tahıl kol doru
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