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Ta Nea gazetesi: Yunanistan İsrail'den Spike füze sistemleri almaya çalışıyor
28 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00

Ta Nea gazetesi: Yunanistan İsrail'den Spike füze sistemleri almaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın İsrail'den Spike NLOS füze sistemlerinin temini için 2023'te karar almak üzere konuya ilişkin detayları masaya yatırdığı iddia edildi.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemlerinin alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılırken, 2022'nin son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu konu gündeme geldi.

Haberde, Spike NLOS teminine ilişkin anlaşmanın 2022'de tamamlanamadığına dikkat çekildi, bu gecikmenin olası bir satışta fiyat artışı ve teslimat süresinin uzamasına neden olabileceği ileri sürüldü.

Yunan tarafının anlaşmayı 2023'ün ilk ayında karara bağlamak istediği öne sürülen haberde, aksi halde anlaşmanın gerçekleşemeyebileceği savunuldu.

FRANSA VEYA İTALYA'DAN YENİ FIRKATEYN ALIMI

Haberde, Yunanistan'ın Fransa veya İtalya'dan yeni bir fırkateyn almak üzere teklifleri değerlendirdiği de aktarıldı.

Fransız Naval Group ve İtalyan Fincantieri firmalarının tekliflerinin, Yunanistan Deniz Kuvvetlerince değerlendirildiği belirtilen haberde, her iki teklifin de Atina'yı memnun etme açısından birbirine yakın olduğu savunuldu.

Haberde, nihai kararın, bütçe, Yunan tersanelerinin kullanımı, İtalya'nın Yunanistan ile savunma anlaşması imzalayıp imzalamayacağı gibi kararlara bağlı olarak alınacağı ileri sürüldü.

Etiketler : yunanistan israil pike füze sistemleri
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