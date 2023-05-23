VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli Malatya'da konuşma yapıyor
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
Prens Harry İngiltere'de polis koruması için ödeme yapmasını engelleyen karara itiraz edemeyecek
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
23 Mayıs 2023 Salı 12:34:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:34:00

Suudi Arabistan'ın tarihi kültür kenti: Ula

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El-Ula kenti, tarihin önemli ticaret rotalarından Tütsü Yolu ile Mekke'ye giden hac yolunun üzerinde bulunmasıyla antik çağlardan bu yana hareketli bir kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

Çöl ile çevrili modern yollarla döşeli, 22 bin 500 kilometrekarelik alan üzerine kurulan Ula kenti, başkent Riyad'a yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlk yaşam buluntularının yüzbinlerce yıl öncesine uzandığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini karşılamak için kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçti.

Tarihi yapısı ve doğasının bozulmamasına özen gösterilen bu süreçte Ula'nın cazibe merkezi olması için yollar, restoranlar, oteller ve tesisler yapılarak modern altyapı projeleri hayata geçirildi.

Kentin mimarisinde tarihi dokunun zarar görmemesi için yeni yapılan binaların üslup ve renk olarak eski yapılarla uyumlu olması da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Palmiye ağaçları ve çeşitli çöl bitkileriyle süslenen kentte, bina ve yapılarda çölü andıran sarı renk ile çeşitli tonlarda bej ve kahverengi kullanıldığı görülüyor.

Ula'nın tarihi

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgede yapılan kazı çalışmaları kentin tarihinin Eski Taş Çağı'na, MÖ 200 bin yıl öncesine uzandığını gösteriyor.

Kentte yapılan arkeolojik çalışmalarla Tunç Çağı'na, MÖ 3000-2000 yıllarına ait olduğu belirlenen antik mezarlar ve anıtlar keşfedildi.

Yer altı sularının bulunması ve tarımda gelişmenin yanı sıra Ula kenti, Mısır ve Mezopotamya bölgesine yapılan tütsü ticaretinde önemli rol oynamasıyla MÖ 600'den MÖ 4 yılına kadar Lihyan Krallığı'na ev sahipliği yaptı.

Ardından Ürdün'deki Petra merkezli Arap Nebati Krallığı'nın güneydeki başkenti olarak öne çıkan Ula'da Nebati Krallığı'nın çöküşünden sonra 300'lü yılların başına kadar Romalılar hüküm sürdü.

İslamiyet'in doğuşu ve Romalıların yenilmesiyle 6. yüzyıldan sonra Ula yeniden Arapların hakimiyeti altına girdi.

Ula'daki tarihi eserler

Nebatiler döneminde kutsal sayılan İslip Dağı, Ula'nın tarihinde önemli yer tutuyor.

Kayalık bir zemindeki İslip Dağı'nın ortasında doğal bir geçidi, buranın sağında da "Divan" olarak bilinen kayanın oyulmasıyla yapılmış bir salon bulunuyor.

Divanda, ziyaretçilerin yemek yemesi için yapıldığı düşünülen kayalardan oyulmuş masalar bulunuyor.

Nebatilerin ayinler, ziyafetler ve siyasi tartışmalar için toplandığı İslip Dağı'nda mezarlar, süslemeler ve adaklar yer alıyor.

Etrafında başka bir yapı bulunmaması sebebiyle "Yalnız Kale" ve "El-Ferid Kasrı" isimleriyle de bilinen Lihyan bin Kuza'nın anıt mezarının göz alıcı mimarisiyle 1. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Devasa bir kayanın yukarıdan aşağıya doğru oyulmasıyla yapılan Nebati kültürünün izlerini taşıyan anıt mezar, ayrıca, Suudi Arabistan'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk yer olma özelliği taşıyor.

Ula Vadisi'nde bulunan Aslan Mezarları ise bir dağın ön cephesine oyularak yapılmış 4 aslan figürüyle dikkati çekiyor.

Önemli şahsiyetler için yapıldığı düşünülen mezarların tarihinin Lihyan Krallığı dönemine MÖ 8-5. yüzyıllara kadar uzandığı belirtiliyor.

Tarihi bölgenin sorumlusu, Aslan Mezarlarını günlük ortalama 800 kişinin ziyaret ettiğini, kış aylarında bu sayının daha da arttığını ifade etti.

Etiketler : Çöl ile çevrili modern yollar Lihyan Krallığı dönemi Yalnız Kale El-Ferid Kasrı
Kendisine güveniyor

Kendisine güveniyor
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim
Romantik kutlama

Romantik kutlama
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX