VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti
BM, Sudan'daki çatışmaları şiddetle kınadı
Milli sporcu Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu
YSK kararları Resmi Gazete'de
TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor
Başakşehir kötü gidişi durduramadı
15 Nisan 2023 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 18:02:00

Suudi Arabistan'dan Yemen'deki görüşmelere ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'da gerçekleştirilen müzakerelerin 'olumlu' geçtiğini, daha fazla istişareye ihtiyaç olduğunu ve en kısa sürede görüşmelerin tamamlanacağını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir başkanlığındaki Suudi heyetinin, 8-13 Nisan tarihleri arasında Sana'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmelerin, Yemen'deki insani durum, tüm mahkumların serbest bırakılması, ateşkes ve kapsamlı bir siyasi çözümle ilgili birçok konuda derinlemesine tartışmalara tanık olduğu aktarılan açıklamada, görüşmeler ve tartışmaların iyimser ve olumlu bir atmosferde şeffaflıkla karakterize edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Daha fazla tartışma gerektiğinden, bu toplantılar mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır ve bu tüm Yemenli taraflar için kapsamlı, sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir siyasi çözüme yol açacaktır." denildi.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, İran destekli Husiler ile ülkede ateşkesin yenilenmesi ve barışı tesis etmenin yollarını görüştükleri 6 günlük ziyaretin ardından 13 Nisan'da Yemen'in başkenti Sana'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan ve Umman heyetinin "Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma" hazırlıkları kapsamında İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkede yıllardır devam eden iç savaşın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

Bir süredir bu konuda görüşmeler gerçekleştiren ve taraflarla bir araya gelen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8-14 Nisan tarihleri arasında Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslarda bulunmuştu.

- YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Etiketler : Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Yemen
Oyunculuğun dinamikleri var

Oyunculuğun dinamikleri var
'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

'Firarım Ben'in sözlerini unuttu
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Albümü tamamlandı

Albümü tamamlandı
Aşkını cama yazdı

Aşkını cama yazdı
Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Oğuzhan yalnız kaldı

Oğuzhan yalnız kaldı
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX