Suudi Arabistan'dan Yemen'deki görüşmelere ilişkin açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir başkanlığındaki Suudi heyetinin, 8-13 Nisan tarihleri arasında Sana'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmelerin, Yemen'deki insani durum, tüm mahkumların serbest bırakılması, ateşkes ve kapsamlı bir siyasi çözümle ilgili birçok konuda derinlemesine tartışmalara tanık olduğu aktarılan açıklamada, görüşmeler ve tartışmaların iyimser ve olumlu bir atmosferde şeffaflıkla karakterize edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Daha fazla tartışma gerektiğinden, bu toplantılar mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır ve bu tüm Yemenli taraflar için kapsamlı, sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir siyasi çözüme yol açacaktır." denildi.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, İran destekli Husiler ile ülkede ateşkesin yenilenmesi ve barışı tesis etmenin yollarını görüştükleri 6 günlük ziyaretin ardından 13 Nisan'da Yemen'in başkenti Sana'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan ve Umman heyetinin "Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma" hazırlıkları kapsamında İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkede yıllardır devam eden iç savaşın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

Bir süredir bu konuda görüşmeler gerçekleştiren ve taraflarla bir araya gelen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8-14 Nisan tarihleri arasında Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslarda bulunmuştu.

- YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.