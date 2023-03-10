Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı

Suudi Arabistan'dan Körfez ülkelerinde ikamet edenlere turistik vize imkanı
Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinde ikamet eden herkese meslek şartı aranmaksızın turistik vize verilebileceğini açıkladı.
Haberi, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatib, Twitter'daki hesabından duyurdu.
Hatib, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerde ikamet eden herkesin belirli bir meslek şartı aranmaksızın Suudi Arabistan'ı ziyaret için turist vizesi alabileceğini belirtti.
Paylaşımında Hatib, KİK ülkelerinden birinde 3 aydan az olmama şartıyla ikamet izni bulunan kişilerin turist vizesi için başvuruda bulunabileceği bilgisini aktardı.
Suudi Arabistan, geçen yıl KİK üyesi ülkelerden belirli iş grubundakilerin turistik vize alabileceğini duyurmuştu.
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