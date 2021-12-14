VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'dan isyan ettiren savunma
Stoltenberg NATO'dan ayrılıyor mu?
Asgari ücret zammı ile neler değişecek?
Bakan Özer'den kütüphane açıklaması: 2022'de tamamlayacağız
Suudi Arabistan'dan İsrail'e şartlı teklif!
Dünyada "Made in Türkiye" rüzgarı!
Türk devine Sich-2-30 görevi! Uzaya fırlatılacak
Ambargoya karşı hazırlık! Millileştirilmesi için platform kuruldu
Kara Kıta'da Türkiye rüzgarı!
Türk SİHA'larını bu sözlerle anlattı!
O ülkenin gemisi Karadeniz'e girdi!
Dünya devleri birleştirdi: Kanser ilacı üretecekler
Kasım ayı konut satış istatistikleri açıklandı
Turkcell sponsorluğunda Fintech'in Yarını Zirvesi gerçekleşecek
3600 prim gününü tamamlayanlar dikkat!
Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin'in babası konuştu
Esenyurt'ta yangın faciası! 4 çocuk can verdi
Türkiye bölgede altın arayacak!
14 Aralık 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 14:00:00

Suudi Arabistan'dan İsrail'e şartlı teklif!

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan, Tel Aviv'in 2002'de önerilen Arap Barış Girişimi'ni uygulaması koşuluyla İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan 'Arap Barış Girişimi'; 1967 sınırları dahilinde Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mültecilere topraklarına geri dönme hakkının verilmesini, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi karşılığında Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdullah el-Muallimi, Arab News gazetesine verdiği röportajda, Arap Barış Girişimi'nin "İsrail tarafından 1967'de işgal edilen tüm Arap topraklarının işgaline son verilmesini, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkının verilmesini" öngördüğünü aktardı.

"Suudi Arabistan'ın resmi tutumu, 2002'de öne sürülen barış girişiminin (Arap Barış Girişimi) şartları uygulandığında, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğumuz yönündedir." diyen Muallimi, bu gerçekleştiğinde, tüm İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üyesinin İsrail'i tanımada ve ilişki kurmada kendilerini izleyeceğini savundu.

Muallimi, "İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yerleşim birimleri, abluka ve Filistinlileri haysiyetlerinden ve haklarından yoksun bırakma yönündeki uygulamaları yanlıştır ve bu değişmez." diye konuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) kasım ayının başlarında yayımladığı bir haberde, ABD'deki 20 Yahudi cemaati liderinden oluşan bir heyetin, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Tel Aviv ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlamak amacıyla, bakanların da aralarında olduğu üst düzey yetkililerle görüştüğü ifade edilmişti.

- ARAP BARIŞ GİRİŞİMİ NEDİR?

Filistin-İsrail sorununun çözümü kapsamında Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan "Arap Barış Girişimi"; 1967 sınırları dahilinde Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mültecilere topraklarına geri dönme hakkının verilmesini, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi karşılığında Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.

Etiketler : Suudi Arabistan İSRAİL Filistin-İsrail sorunu Golan Tepeleri
34 yaşına sette girdi

34 yaşına sette girdi
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı

Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
2022'de sürpriz mi yapacaklar?

2022'de sürpriz mi yapacaklar?
Boşanma davasında karar çıktı: Mahkeme çocuğumu benden aldı

Boşanma davasında karar çıktı: Mahkeme çocuğumu benden aldı
Renkli klip

Renkli klip
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'

Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
Kanye West anlaşması

Kanye West anlaşması
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER