VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çektiğini açıkladı
Emine Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' mesajı: "İstanbul'dan dünyaya haykırdık"
Konya, 4.0 ile sallandı
Hizbullah, İsrail'e ait 2 noktayı vurdu
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama: Saldırılar acilen durdurulmalı
28 Ekim 2023 Cumartesi 18:38:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 18:38:00

Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama: Saldırılar acilen durdurulmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği her türlü "kara operasyonunu" kınayarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü kara operasyonları nedeniyle askeri gerilimi tırmandırmasını büyük endişeyle takip ediyor. Suudi Arabistan İsrail tarafından gerçekleştirilen her türlü kara operasyonunu, Filistinli sivillerin hayatlarını tehdit ettiği, daha fazla tehlikeye ve insanlık dışı koşullara maruz bıraktığı için kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ihlal eden bu açık ve gerekçesiz ihlallerin sürdürülmesi tehlikesi ve bunun bölgenin istikrarı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerinde yaratacağı tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan karar uyarınca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının acilen durdurulması yönünde sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : israil saldırıları GAZZE SUUDİ ARABİSTAN KINAMA
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX