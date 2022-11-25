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25 Kasım 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 14:00:00

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış yolları kapattı, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ana yol sular altında kalırken çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi.

Suudi Arabistan merkezli "El-İhbariyye" televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki caddelerde büyük miktarlarda su birikintilerinin oluştuğu ve onlarca aracın suda sürüklendiği görüldü.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin el-Kahtani, Cidde'yi etkisi altına alan yağışların çok şiddetli olduğunu söyledi.

2009'DAN BU YANA CİDDE'DE GÖRÜLEN EN YÜKSEK MİKTARDA YAĞIŞ

Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti.

Mekke belediyesi de hazırlıklarını artırdığını ve bölgedeki belediyelere 10 bin işçi aktarıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezinin erken uyarı sistemi, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki uyarı seviyesini "alarm" düzeyine çıkarmıştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyonu da Cidde kentindeki yürütme organlarının acil durumlar için ekiplerini seferber ettiğini ve saha ekiplerinin suyun hızlı bir şekilde tahliyesi için çalıştığını duyurdu. Haberde, şiddetli yağışın Cidde'deki caddeleri sular altında bırakması sonucu çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle dün Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yol ve tünelin kapandığı ve Cidde'de 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Cidde'deki bazı mahallelerde su baskını yaşandığı,

Etiketler : suudi arabistan yağış sel
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