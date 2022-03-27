Suudi Arabistan'da petrol tesisine saldırı: Yangın söndürüldü

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cuma günü Husilerin füze saldırısının ardından Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposunda çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, cuma günü saldırının ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde de Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

Haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına işaret edilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

YEMEN'DEKİ İSTİKRARSIZLIK

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.