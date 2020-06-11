Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi
Kaynak: AA
Ülkede son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiİSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 857'ye, toplam vaka sayısının da 116 bin 21'e yükseldiği aktarıldı.
Ülkede 2 bin 65 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 80 bin 19 olduğunu kaydetti.
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