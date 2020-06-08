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08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 18:19:00

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi

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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 105 bin 283 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 746'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 369 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 105 bin 283'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 1707 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 74 bin 524 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, 746 kişiyle en fazla vakanın başkent Riyad'da görüldüğü, onu 577 vakayla Cidde ve 376 vakayla Mekke'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.

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