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24 Haziran 2020 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 17:28:00

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi

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Suudi Arabistan'da son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 123 yeni vaka tespit edildi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1387'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1387'ye, vaka sayısının da 167 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ayrıca, 2 bin 912 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 112 bin 797 olduğunu bildirdi.

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