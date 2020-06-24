Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 123 yeni vaka tespit edildi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1387'ye çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1387'ye, vaka sayısının da 167 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, ayrıca, 2 bin 912 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 112 bin 797 olduğunu bildirdi.
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