Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak bin 52'ye çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 267 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının bin 52'ye, toplam vaka sayısının ise 136 bin 315'e yükseldiği ifade edildi.
Bakanlık, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısını da 89 bin 540 olarak açıkladı.
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