Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 100 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son ölümlerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 642'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 2 bin 591 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 95 bin 748'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 70 bin 616 olduğu aktarıldı.

Cidde'de önlemler artırıldı

Öte yandan, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin yarından itibaren 15 günlüğüne artırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınmasının, restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Riyad’da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.