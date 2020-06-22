Suudi Arabistan, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu
Suudi Arabistan, KOVID-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur’a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur’a hakları korunacaktır." dedi.
Ayrıntılar geliyor
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