Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan BAE Devlet Başkanı Nahyan'a taziye mesajı

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Selman, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Bin Zayid'e kardeşinin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.



Veliaht Prens Bin Selman ayrıca, Al Nahyan ailesinden devlet yöneticileriyle de telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan dün hayatını kaybetmişti. Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle ülkede 3 gün resmi yas ilan edilmişti.