Suudi Arabistan ve BAE'den Sisi'ye destek

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21 Haziran 2020 Pazar 07:15:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 07:27:00

Darbeci Sisi'nin haddi aşan sözlerine BAE ve Suudi Arabistan'dan destek!

Kaynak: AA

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Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi darbeci Sisi'den haddini aşan açıklamalar geldi. Libya'nın BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Türkiye'nin desteği ile darbeci Hafter'i iyice köşeye sıkıştırdı. Lİbya ordusunun Sirte'ye doğru ilerlemesinden rahatsız olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Lİbya'yı işgal etmekle tehdit etti. Tıpkı kendisi gibi darbeci olan Hafter'i destekleyen Mısır'ın skandal açıklamalarına Suudi Arabistan ve BAE'den de destek geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, sınırlarını ve halkını koruma hakkı konusunda Mısır'ın yanında yer almakta ve ona destek vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, BM'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.

SİSİ'DEN LİBYA'YA MÜDAHALE TEHDİDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

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