Suudi Arabistan, UNESCO toplantısına katılmak için İsrail heyetine izin verdi

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yayımlanan habere göre UNESCO Dünya Mirası Komite Toplantısı'nı düzenlemek için hazırlıklara başlamanın bir koşulu olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması'na aylarca süren müzakerelerin ardından UNESCO temsilcileri ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından imzalar atıldı.

Müzakerelerdeki en önemli engelin, Suudi Arabistan'ın UNESCO'ya üye tüm devlet temsilcilerinin toplantıya katılmasına izin verme taahhüdü maddesinde çıktığı belirtildi.

Tarafların onayının ardından İsrail delegasyonunun Riyad'daki toplantıya katılım kararı "İsrail hükümeti temsilcilerinin aleni olarak Suudi Arabistan'a yapacağı ilk ziyaret" olarak nitelendi.

Suudi Arabistan mart ayında İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen başkanlığındaki bir delegasyonun Dünya Turizm Örgütü'nün bir konferansına katılımına, vize vermeyi erteleyerek engel olmuştu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay 19 Temmuz Çarşamba günü İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmede Suudi Arabistan ile müzakerelerin "başarıyla sonuçlandığını ve anlaşmayı imzalamayı kabul ettiklerini" söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te herhangi bir şekilde gerginliğin tırmanması halinde Riyad'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya "İsrail heyetinin katılma fırsatlarını sınırlayabileceği" belirtiliyor.