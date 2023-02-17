Suudi Arabistan depremzedelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 75 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine yardımlarının devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar depremlerden etkilenen her iki ülkeye toplam 11 uçak gönderildiği vurgulanan haberde, 12'nci uçağın da Gaziantep Havalimanı'na doğru Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

Haberde, uçağın gıda ve tıbbi malzemelerinin yanı sıra uyku tulumu, battaniye ve çadırlardan oluşan 75 ton yük taşıdığı aktarıldı.

Öte yandan Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Fatih Ulusoy'un deprem bölgelerindeki çalışmalara katkılarından dolayı Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.