VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da çatışan ordu ve HDK, 72 saatlik ateşkesi kabul etti
Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç operasyonu: 15 gözaltı
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
Antalya 'Hadise'si
30. sanat yılını kutluyor
Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi
18 Haziran 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 09:30:00

Suudi Arabistan, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunu Kurban Bayramı'ndan sonra açacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, bayramın ardından açılacak.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmalara başlayacağı günle ilgili net bir tarih verilmedi.

Bu konunun, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ikili görüşmede konuşulduğu bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bin Ferhan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını hatırlatarak, "Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'dan İran'a dışişleri bakanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 17 yıl önce gerçekleşmişti.

İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME SÜRECİ

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

Etiketler : suudi arabistan tahran büyükelçiliği meşhed konsolosluğu kurban bayramı
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem

Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem
‘Yaza merhaba' dediler

‘Yaza merhaba' dediler
Mavi tura çıktılar

Mavi tura çıktılar
KKTC çıkarması

KKTC çıkarması
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
"Fedon'un veliahtıyım"

"Fedon'un veliahtıyım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX