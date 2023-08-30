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30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:09:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:09:00

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Başkan Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ve Veliaht Prens, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkı ve hükümetinin Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla tebrik edildiği mesajlarda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması temennisinde bulunuldu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan muhammed bin selman 30 ağustos zafer bayramı selman bin abdulaziz
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