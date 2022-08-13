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13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:31:00

Suudi Arabistan ile ABD'den Kızıldeniz'de 'Büyük Öfke' tatbikatı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan ile ABD'nin Kızıldeniz'de bir ay sürmesi planlanan ortak deniz tatbikatı başladı. "Büyük Öfke" isimli tatbikat bir ay sürecek.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde ABD ile yapılacak olan ortak deniz tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Tatbikatın açılış törenine Suudi Arabistan Batı Bölgesi Komutanı Ahmed ed-Debis, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Paul Joseph Rock ile iki ülkeden üst düzey subay ve askeri yetkililerin katıldığı belirtildi.

TATBİKAT 1 AY SÜRECEK

"Büyük Öfke" isimli tatbikatın bir ay süreceği kaydedilen haberde, tatbikatın iki taraf arasında operasyonel ve lojistik deneyim alışverişi ile ortak askeri planların uygulanmasında pratik kazanma amacını taşıdığı belirtildi.

Suudi Arabistan ile ABD, 2021 Ekim ayında da "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak" amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı yaptığını duyurmuştu.

Etiketler : Suudi Arabistan Kızıldeniz tatbikat
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