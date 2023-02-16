VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Genç kız depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
"Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74"
Mehmetçik, Antakya'da 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor
Suudi Arabistan "ihtiyaç olduğu müddetçe" Türkiye'ye desteğini sürdürecek
Küresel iş dünyasının deprem bölgesine yardımları artarak devam ediyor
Arama kurtarmanın 'yeraltı kahramanlarını' ziyaret etti
Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kuruldu
Zambiyalı Müslümanlar, depremzedeler için 100 bin dolar nakdi yardım topladı
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
"Türkiye'deki depremler NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket"
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Sırbistan ve Bosna Hersek'ten deprem bölgelerine yeni yardım tırları gönderildi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklama
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı
New York'ta Türklerin yoğun yaşadığı belediyede, depremzedeler için dua programı düzenlendi
Aşkabat Büyükelçiliğince toplanan 1500 battaniye ile 10 jeneratör afet bölgesine gönderildi
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Marmaris'te yakalandı
Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek
Depremin çocuklarına devlet şefkati
Adalet Bakanlığından AİHM'e mektup
Türk gurbetçiler alkışlarla karşıladı: Unutmayacağız
"Cumhurbaşkanımız bize güç verdi"
İspanyollar yardıma ilk koşanlardandı: Türk milleti güçlü ve metanetli
16 Şubat 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 12:30:00

Suudi Arabistan "ihtiyaç olduğu müddetçe" Türkiye'ye desteğini sürdürecek

ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için ülkesinin "ihtiyaç olduğu müddetçe" desteğini sürdüreceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu desteğimiz İhtiyaç olduğu müddetçe devam edecek." dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, "Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

Alharbi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle depremin hemen ardından insani yardımların gönderilmesi için hava köprüsü kurulduğunu anımsattı.

Ülkesinin tıbbi malzeme, gıda ve çadırlardan oluşan yardımlarının yanında gönüllülerin de katıldığı büyük bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Alharbi, depremzedelerin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu sürece bu desteklerinin süreceğini kaydetti.

Alharbi, desteklerinin, sadece resmi yardımlarla sınırlı kalmadığını ve halkın da katıldığı kampanyalarla sürdüğünü dile getirdi.

Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımların şu ana kadar 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) aştığını aktaran Alharbi, "İnşallah bu yardımlar, gelecek günlerde daha da artacak ve depremden etkilenenlerin normal hayata dönüşlerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Alharbi, depremin ilk anından itibaren Riyad ve Ankara arasında başlayan koordinasyon toplantılarının sürdüğünü belirtti.

Etiketler : suudi arabistan muhammed alharbi deprem türkiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX