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18 Haziran 2023 Pazar 16:27:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 16:27:00

Suudi Arabistan duyurdu: 2016 yılından beri ilk uçuş!

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan uçak seferlerini kabul etmeye başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nın, Sana'dan hava yoluyla gelen ilk Yemenli hacı adaylarını kabul ettiğini belirtti.

Al Cabir, Suudi Arabistan'ın bu adımı Yemen halkına destek olunması ve acılarının hafifletilmesi için attığını kaydetti.

SANA ULUSLARARASI HAVAALANI'NDAN İLK UÇAK DÜN AKŞAM KALKMIŞTI

Sana Uluslararası Havaalanı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Airways'a ait bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını söylemişti.

Söz konusu seferin 2016'dan bu yana Suudi Arabistan'a ilk ticari uçuş olduğunu kaydeden yetkili, uçağın hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdığını kaydetmişti.

Sana Uluslararası Havaalanı'ndan 2016'dan bu yana yalnız 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlar yapılabilmişti.

Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havaalanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : suudi arabistan yemen yemen iç savaşı
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