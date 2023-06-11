VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi
BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ...
Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla BioNTech aleyhin...
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ortaklıkları ge...
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculu...
İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
11 Haziran 2023 Pazar 17:01:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 17:01:00

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ortaklıkları genişletmek için karşılıklı talep olduğunu belirtti

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ortaklıkları genişletmek için karşılıklı talep olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde iki gün sürecek Arap-Çin İşadamları Konferansının açılışında konuşan Bakan Bin Ferhan, "Bugünkü toplantımız, tarihi Arap-Çin dostluğunu güçlendirmenin yanı sıra halklarımıza fayda sağlayacak, dünyada barış ve kalkınmayı sağlayacak yeni bir çağa doğru ortak bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmak için bir fırsattır." dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçen aralık ayında Riyad'a yaptığı ziyaretin siyasi, ekonomik ve ticari tüm alanlarda ilişkileri daha da güçlendirdiğini söyleyen Bin Ferhan, "Ortaklık hacmini geliştirmek ve genişletmek için karşılıklı bir istek bulunuyor." şeklinde konuştu.

Bakan Bin Ferhan, Riyad'ın Pekin'e yaptığı petrol ihracatı sayesinde Çin ile Arap ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 25'ini ülkesinin temsil ettiğini aktardı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Suudi Arabistan'ın bu konferansla, Aralık 2022'de gerçekleştirilen Arap-Çin Zirvesine ev sahipliği yapma konusundaki başarılı çabalarını tamamladığını söyledi.

Ebu Gayt, Arap-Çin Zirvesinin, tüm siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda Arap işbirliğine ivme kazandırdığını ifade etti.

"MODERN İPEK YOLU BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞILACAK"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de konuşmasında, "konferans aracılığıyla Arap işbirliği ve ortaklık vizyonuyla yönlendirilen yeni bir modern İpek Yolu başlatmak için çalışacağız" dedi.

İpek Yolu'nun insan enerjisinin, doğal kaynakların ve iki tarafın yatırımlarından faydalanmaya dayanacağını dile getiren Falih, şunları kaydetti:

"Yarım milyarı aşan bir nüfusa sahip olan Arap dünyasının, Çin ile işbirliğinin enerjisini ortaya çıkaracak olan yakıtının öncelikle çoğunluğu genç olan insan kaynağı olduğundan hiç şüphemiz yok. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir ortaklıklar arıyoruz... Çin'den yapılan doğrudan yabancı yatırım, son on yılda yüzde 20 arttı ve Arap ülkelerinin payı 23 milyar doları buldu."

Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile aralarındaki toplam ticaret hacmi yıllık yüzde 31 büyüme oranıyla 2022'de 430 milyar dolara ulaştı.

KONFERANSA 23 ÜLKEDEN 3 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILIYOR

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı, "refah için işbirliği" sloganıyla iki gün boyunca 23 ülkeden 3 bini aşkın kişinin katılımıyla başkent Riyad'da gerçekleştiriliyor.

Konferansın Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliği, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Arap Odalar Birliğinin ortaklığıyla düzenlendiği aktarılmıştı.

Ayrıca Çin ve Arap ülkelerinin büyük şirket yöneticileri ve bakanlarından 150'den fazla konuşmacının katılacağı konferansta, 8 diyalog oturumu ve 18 çalıştayın yanı sıra özel toplantılar ve etkinliklerin de yapılacağı kaydedilmişti.

Etiketler : suudi arabistan çin orta doğu
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
Bodrum'da İbiza esintisi

Bodrum'da İbiza esintisi
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX