Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ortaklıkları genişletmek için karşılıklı talep olduğunu belirtti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ortaklıkları genişletmek için karşılıklı talep olduğunu belirtti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde iki gün sürecek Arap-Çin İşadamları Konferansının açılışında konuşan Bakan Bin Ferhan, "Bugünkü toplantımız, tarihi Arap-Çin dostluğunu güçlendirmenin yanı sıra halklarımıza fayda sağlayacak, dünyada barış ve kalkınmayı sağlayacak yeni bir çağa doğru ortak bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmak için bir fırsattır." dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçen aralık ayında Riyad'a yaptığı ziyaretin siyasi, ekonomik ve ticari tüm alanlarda ilişkileri daha da güçlendirdiğini söyleyen Bin Ferhan, "Ortaklık hacmini geliştirmek ve genişletmek için karşılıklı bir istek bulunuyor." şeklinde konuştu.

Bakan Bin Ferhan, Riyad'ın Pekin'e yaptığı petrol ihracatı sayesinde Çin ile Arap ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 25'ini ülkesinin temsil ettiğini aktardı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Suudi Arabistan'ın bu konferansla, Aralık 2022'de gerçekleştirilen Arap-Çin Zirvesine ev sahipliği yapma konusundaki başarılı çabalarını tamamladığını söyledi.

Ebu Gayt, Arap-Çin Zirvesinin, tüm siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda Arap işbirliğine ivme kazandırdığını ifade etti.

"MODERN İPEK YOLU BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞILACAK"



Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de konuşmasında, "konferans aracılığıyla Arap işbirliği ve ortaklık vizyonuyla yönlendirilen yeni bir modern İpek Yolu başlatmak için çalışacağız" dedi.

İpek Yolu'nun insan enerjisinin, doğal kaynakların ve iki tarafın yatırımlarından faydalanmaya dayanacağını dile getiren Falih, şunları kaydetti:

"Yarım milyarı aşan bir nüfusa sahip olan Arap dünyasının, Çin ile işbirliğinin enerjisini ortaya çıkaracak olan yakıtının öncelikle çoğunluğu genç olan insan kaynağı olduğundan hiç şüphemiz yok. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir ortaklıklar arıyoruz... Çin'den yapılan doğrudan yabancı yatırım, son on yılda yüzde 20 arttı ve Arap ülkelerinin payı 23 milyar doları buldu."

Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile aralarındaki toplam ticaret hacmi yıllık yüzde 31 büyüme oranıyla 2022'de 430 milyar dolara ulaştı.

KONFERANSA 23 ÜLKEDEN 3 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILIYOR



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı, "refah için işbirliği" sloganıyla iki gün boyunca 23 ülkeden 3 bini aşkın kişinin katılımıyla başkent Riyad'da gerçekleştiriliyor.

Konferansın Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliği, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Arap Odalar Birliğinin ortaklığıyla düzenlendiği aktarılmıştı.

Ayrıca Çin ve Arap ülkelerinin büyük şirket yöneticileri ve bakanlarından 150'den fazla konuşmacının katılacağı konferansta, 8 diyalog oturumu ve 18 çalıştayın yanı sıra özel toplantılar ve etkinliklerin de yapılacağı kaydedilmişti.