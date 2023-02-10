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10 Şubat 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 14:15:00

Suudi Arabistan 104 ton yardım malzemesi taşıyan 3'üncü uçağını Türkiye'ye yolladı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için 104 tonluk 3. yardım uçağını Türkiye'nin Adana Havalimanı'na gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, gönderilen yardım uçağının Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından organize edildiği belirtildi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Adana Havalimanı'na gönderilen yardım uçağının, 104 ton 62 kilogram yardım malzemesi taşıdığı aktarıldı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için gönderilen uçakta, tıbbi malzemelerin yanı sıra gıda maddeleri, çadır, battaniye ve çadır içinde kullanılacak ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu desteğin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için kurulan "hava yardım koridoru" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

SPA'ya göre Suudi Arabistan'a ait iki yardım ve kurtarma uçağı dün Adana Havalimanı'na gönderilmişti. İlk uçakta özel ambulans ve kurtarma timi ile gönüllü ekipler yer alırken, ikinci uçakta 98 ton yardım malzemesi bulunuyordu.

Etiketler : suudi arabistan yardım deprem türkiye depremzede

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