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11 Mart 2024 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 12:45:00

Suriye'nin kuzeyinde ilk sahur çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yapıldı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayanlar, ramazanın ilk sahurunu yaptı.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi ramazanın ilk sahurunu çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yaptı.

Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde, Esed rejimi saldırılarından kaçan Muhammet Menfi'nin, eşi ve dört çocuğuyla kaldığı çadırdaki sahur sofrasına misafir oldu.

Ramazanın ilk sahurunu zeytin, zeytinyağı ve çay ile yapan Menfi ailesi, duaların ardından ramazanın ilk orucuna niyetlendi.

Muhammet Menfi, sahur sonrası "13 yıl oldu ramazanı evimizden uzakta geçiriyorum. Dört çocuğumla çadırda yaşıyoruz. Her ramazan diğerinden zorlu oluyor. Pahalılık, masrafların artması bizi çok zorluyor." dedi.

Eve ekmek almakta zorlandığını söyleyen Menfi, topladığı naylon ve kartonları yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı.

Menfi, "İlk sahurumu zeytinyağı ve zeytin ile yapıyorum, daha farklı şeyler yemek isterdik ama imkanımız kısıtlı. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Esed rejimi saldırılarında kaybettiklerini hatırlayan Menfi, "Annemi, babamı ve kardeşlerimi özledim, onlarla aynı sofrada sahur yapabilmeyi çok isterdim." diyerek ramazanın ilk orucuna niyetlendi.

Etiketler : suriye idlib azez ramazan sahur
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