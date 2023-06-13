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13 Haziran 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 10:30:00

Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi.

Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Etiketler : abd helikopter kaza asker
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