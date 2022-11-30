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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:26:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:26:00

İç savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı

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İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki iç savaşta Esed rejimi güçlerince "zorla kaybedilen" kişilerin akıbetlerinin netleştirilmesi için BM üyesi ülkelerin bağımsız bir mekanizma kurması gerektiğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suriye'deki iç savaşta büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkonulan ve "zorla kaybedilen" kişilerin akıbetlerinin netleştirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin bağımsız bir mekanizma kurması gerektiğini bildirdi.

HRW ve Uluslararası Af Örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Suriye'de Mart 2011 başlayan iç savaşta alıkonulan ve zorla kaybedilen on binlerce kişinin akıbetinin ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Bu amaç için BM üyesi ülkelere, uluslararası yetkiye sahip bağımsız mekanizma kurmaları için çağrı yapılan açıklamada, "Çoğunlukla gözaltında ölüm ve yargısız infazlarla sonuçlanan bu kayıp vakalarının büyük çoğunluğundan Beşşar Esed'in hükümeti sorumludur." ifadesi kullanıldı.

"MEKANİZMA, YILLARDIR EVLATLARINDAN HABER ALAMAYAN AİLELER İÇİN UMUT OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Adam Coogle, zorla kaybedilenlerin akıbetinin bilinmemesinin yüzbinlerce kişinin hayatında yıkıcı etkiler bıraktığını söyledi.

Coogle, söz konusu mekanizmanın yıllardır evlatlarından haber alamayan aileler için bir umut olacağının altını çizdi.

Uluslararası Af Örgütünün Orta Doğu yöneticilerinden Diyana Sem'an da söz konusu mekanizmanın ailelerin gerçeklere ulaşmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Suriye İnsan hakları verilerine göre, Suriye'de halen 150 binden fazla kişi çeşitli taraflara ait cezaevlerinde veya gözaltı merkezlerinde tutulurken, bunların büyük bir kısmından yıllardır haber alınamıyor.

Etiketler : suriye iç savaş af örgütü
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