Suriyeli Kürt gruba göre PKK/YPG çocukları ve muhaliflerini kaçırmaya devam ediyor

Suriyeli Kürt gruba göre PKK/YPG çocukları ve muhaliflerini kaçırmaya devam ediyor

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Erbil Temsilcisi Salih Cemil, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde 13-15 yaşındaki çocukları kaçırdığını belirterek, "Halkımız yaşam şartları, güvenlik durumu ve kaçırmalar nedeniyle bölgeyi terk etmeye devam ediyor." dedi.

Suriye'de rejim ve terör örgütüne muhalif ENKS'nin Erbil Temsilcisi Cemil, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütünün insanları zorla kadrolarına katmaya çalıştığını vurgulayan Cemil, bunun da binlerce kişinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye ve AB ülkelerine gitmesine yol açtığını söyledi.

Cemil, bölge halkının terör örgütü nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dair, şöyle konuştu:

"Aileler çocuklarının (PKK tarafından) kaçırılması korkusundan evlerine dönemiyor. Uluslararası hukukta bu savaş suçudur. Her gün üyelerimizi kaçırıyorlar. Uluslararası kamuoyu da bu çirkin eylemleri görüyor fakat sessiz kalıyor.

Onlar (PKK/YPG) tüm sınırları çiğniyor ve 13-15 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar. Anne babalar elleri kolları bağlı kalıyor. Sadece insan hakları kuruluşlarına başvuruyorlar, onun dışında ellerinden bir şey gelmiyor."

"OYSA BİZ YASAL VE MEŞRUYUZ, YASA DIŞI VE MEŞRU OLMAYAN ONLAR"



"Bunların Kandil'den emir aldığı çok açık, bir sır değil artık." diyen Cemil, terör örgütünün ENKS kongrelerinin yapılmasın izin vermediğini belirtti.

Cemil, "Son kongremizi yaptığımız salonu kapattılar ve engellediler. Biz de evimizde gizli bir şekilde yaptık. Oysa biz yasal ve meşruyuz, yasa dışı ve meşru olmayan onlar. ENKS olarak uluslararası kamuoyunda Suriye Kürtlerinin temsilcisi konumundayız ve 144 ülke bizi kabul ediyor." dedi.

Terör örgütünün vatandaşların evlerine dönmesine müsaade etmediğinin altını çizen Cemil, "Şu an da halkımız yaşam şartları, güvenlik durumu ve kaçırmalar nedeniyle bölgeyi terk etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.