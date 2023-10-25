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25 Ekim 2023 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:44:00

Suriye'den İsrail'in Halep Havalimanı'na saldırdığı iddiası

Kaynak: AA

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Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in, Suriye'deki Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'deki Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun, yerel saatle 13.25'te Lazkiye'nin batı yönünden Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği savunuldu.

Saldırıda pistin zarar görmesiyle havalimanının hizmet dışı bırakıldığı iddia edildi.

ŞAM VE HALEP'TEKİ HAVALİMANLARI HEDEF ALINMIŞTI

İsrail, gece yarısından sonra ülkenin güneyindeki Dera'da Suriye ordusuna ait bir karargaha hava saldırısı düzenlemiş, 8 asker hayatını kaybetmiş 7 asker de yaralanmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" saldırısı başlatmasının ardından İsrail güçleri, 12, 15 ve 21 Ekim'de Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef almıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Dera ili, 2018'den bu yana Suriye ordusu ve destekçilerinin kontrolünde bulunuyor.

Etiketler : İsrail Suriye hava saldırısı havalimanı
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