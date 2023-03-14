Esed ile Putin yarın Moskova'da görüşecek

SANA'ya göre, Esed'i taşıyan uçak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Uluslararası Vnukovo Havalimanı'na ulaştı.

Esed'i burada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov ile rejimin Moskova Büyükelçisi Beşşar Caferi karşıladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Esed'in yarın Putin'le bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ile Suriye ve çevresindeki meselelerin kapsamlı şekilde çözümüne yönelik perspektifleri tartışacağı ifade edildi.