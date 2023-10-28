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28 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00

Suriye'deki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenlendi

Kaynak: AA

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Suriye'nin Deyrizor, Haseke ve Humus illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası, Harab Cir ve Tenef'teki üslere eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısından sonra ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Ömer petrol sahası ile Harab Cir üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

Diğer yandan, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef üssü aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla hedef alındı.

Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'de Deyrizor'da Ömer petrol sahasındaki askeri üsse ve Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla en az 15 saldırı yapılmıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Etiketler : abd deyrizor haseke suriye iran saldırı
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