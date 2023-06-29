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29 Haziran 2023 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 09:20:00

Suriye'de Wagner üslerine operasyon!

Kaynak: Yeni Şafak

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Rus askerî polisinin operasyonlarında Suveyde'de görev yapan Wagner güçlerinin komutanı ile Himeymim Hava üssündeki iki üst rütbeli ismin de olduğu çok sayıda personelin tutuklandığı iddia edildi.

Rusya'da yönetime başkaldıran Wagner'in, Suriye'deki üs ve ofislerine baskın düzenlendi. Rus askerî polisinin operasyonlarında Suveyde'de görev yapan Wagner güçlerinin komutanı ile Himeymim Hava üssündeki iki üst rütbeli ismin de olduğu çok sayıda personelin tutuklandığı iddia edildi.

Rusya'da geçen hafta 24 saatte biten Wagner isyanı sonrasında, paramiliter silahlı gurubun faaliyette bulunduğu Suriye ve Afrika gibi bölgelerdeki geleceğine ilişkin soru işaretleri oluşmuştu. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Moskova'nın müttefiği Beyaz Rusya'ya yerleşeceği ve paralı asker grubunun elindeki silahları Rusya Savunma Bakanlığı'na devredeceği açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Wagner'in Afrika'daki faaliyetlerine devam edeceğine dönük bir mesaj paylaşmıştı. Buna karşın Rusya'nın Esed rejimine destek iddiasıyla bulunduğu Suriye'de dikkati çeken gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan haber kanal Al-Hadath'ın haberine göre Rus askeri polisi, Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan Wagner üslerine baskın düzenledi ve tutuklamalar yaptı. Tutuklanan kişilerin Prigojin'e yakın isimler olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

KOMUTANLARA TUTUKLAMA

Kanalın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Suriye'nin güneyindeki Suveyde'de görev yapan Wagner güçlerinin komutanını, Himeymim Hava üssündeki üst rütbeli üç Wagner personeliyle birlikte tutukladığı belirtildi. Tutuklanan kişiler arasında bir albay ve bir yarbay rütbeli iki kişi olduğu ve Hmeymim üssünde tutuldukları iddia edildi.

OFİSLERE OPERASYON

Haberde, Rus askeri polisinin, Deyrizor, Hama ve Şam'daki Wagner ofislerini de bastığı belirtildi. Rus birimlerinin, Suriye'de kalabalık nüfusa sahip bölgelerde geçici kontrol noktaları kurduğu da belirtildi.

HARCAMALARI BİZ KARŞILADIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Kremlin'de askerlerle bir araya geldi. Putin, paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bir gün süren isyanına değindi. Putin, "Wagner grubunun harcamalarının tamamı, devlet tarafından karşılandı. Yalnızca Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar Wagner şirketine 86 milyar 262 milyon ruble (1 milyar dolar) ödeme yapıldı" diye konuştu. Putin ismini vermeden "Concord şirketinin sahibi" şeklinde bahsettiği Wagner lideri Evgeny Prigojin'in Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelerden 1 sene içinde 80 milyar ruble kazandığını belirterek, "Umarım kimse bir şey çalmamıştır ya da az çalmıştır. Bu konuyla da ilgileneceğiz" dedi.

PRİGOJİN'E LUKAŞENKO TEYİDİ

Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Beyaz Rusya'da olduğunu açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, arabuluculuğu sayesinde Rusya'da sona eren Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in uçakla başkent Minsk'e geldiğini ifade ederek, "Evet gerçekten, o bugün Beyaz Rusya'da" dedi.

ABD'DEN FİNANSMAN KAYNAKLARINA YAPTIRIM

ABD yönetimi, Rus paralı asker grubu Wagner'e finansman sağladıkları gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli 4 şirketi yaptırım listesine ekledi. Açıklamada, yaptırım uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli şirketlerin, Ukrayna ve Afrika dahil silahlı kuvvetlerini sürdürmesi ve genişletmesi için Wagner'e fon sağlamak amacıyla yasa dışı altın ticaretinde bulunduğu kaydedildi.

Etiketler : Rusya Wagner Rus paralı asker grubu
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