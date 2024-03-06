PKK/YPG'den Suriye'de sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var

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06 Mart 2024 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 16:32:00

Suriye'de sivil yerleşim yerlerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de sivil yerleşim yerlerine saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye'de Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçesinin güneyinde Telmalid ve Seyyid Ali köylerine düzenlediği saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

AA'da yer verilen habere göre, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'in güneyindeki Telmalid ve Seyyid Ali köylerini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

Etiketler : terör saldırısı SURİYE PKK/YPG
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