Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu Kamışlı'nın doğusuna geçerek, Türkiye sınırına yakın ilk askeri noktasını kurmaya çalışıyor.

3 RUS KOMUTAN, 13 ZIRHLI VE 30 ASKER

Bu kapsamda üst düzey 3 Rus komutanını taşıyan bir helikopter, sabah saatlerinde Kamışlı merkezinin doğusundaki Kasr Dib köyünde bir okula iniş yaptı.

Okulu askeri noktaya çevirmek isteyen Ruslar, Kamışlı merkezden komutanların bulunduğu noktaya 13 zırhlı araçla 30 civarında askeri sevk etti.

RUS KONVOYUNU ABD ASKERLERİ DURDURDU

Öğle saatlerinde ise askeri ve lojistik malzemeleri taşıyan başka bir Rus konvoyu Kamışlı merkezden söz konusu noktaya doğru hareket etti ancak bu konvoy belirlenen noktaya ulaşamadan ABD askerlerince durdurularak geri çevrildi.

Rus komutanlar ve askerler ise henüz köyden ayrılmadı.

SURİYE'DE ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ

Bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

Geçen ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.



