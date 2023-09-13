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13 Eylül 2023 Çarşamba 16:55:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 16:55:00

Suriye'de Şam yönetimini protesto edenlere ateş edildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Şam yönetimini protesto edenlere ateş açıldı. Güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Şam yönetimini protesto edenlere güvenlik güçlerince açılan ateşte 3 sivil yaralandı.

Suveyda'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Bass Partisi binası önünde toplanan halk, Şam yönetimini protesto etti. Protestocular, ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e istifa çağrılarını yineledi.

Bunun üzerine parti binasındaki güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ateş açtı. Yaralanan 3 sivil, kentteki hastaneye kaldırıldı.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Ülkenin güneyinde Suriye yönetiminin kontrolündeki Suveyda, yaklaşık 1 aydır yönetim karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Etiketler : protesto ateş açıldı yaralananlar
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