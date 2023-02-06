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06 Şubat 2023 Pazartesi 10:36:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 10:36:00

Suriye'de depremde 574 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 371 kişi hayatını kaybetti, 1089 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 203 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin ile Halep'in kuzey ve batı kırsalında ise en az 103 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SURİYE'DEKİ DEPREM BÖLGELERİ İÇİN "ACİL" YARDIM ÇAĞRISI

Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük yıkımın oluştuğunu söyledi.

Salih, Suriye'nin kuzeyinde tüm ekipleriyle arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Uluslararası destek ve yardım talep ediyoruz. Ekiplerimizin desteğe ihtiyacı var ve hastanelere yönelik finansman yetersiz. Depremin etkileriyle başa çıkmak için acil yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Salih, "Mazot biterse makinelerimiz duracak. İhtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde yardım almayı umuyoruz." diye konuştu.

SURİYE'NİN KUZEYİ "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem suriye

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